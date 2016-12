Comunali, Antimafia: a Roma candidato sindaco fu arrestato nel 2013

Tra le persone in corsa per il Campidoglio una è stata arrestata in flagranza di reato per furto aggravato nel dicembre 2013. Lo segnala, senza dire il nome, la commissione Antimafia nella relazione sulle candidature in cui si indicano 14 impresentabili. La stessa commissione dice che nelle liste c'è una donna sposata con un avvocato, ora in carcere, condannato a nove anni e sei mesi per concorso in corruzione e partecipazione ad associazione mafiosa.