Comunali, Alfano: proporrò al governo di votare anche di lunedì

Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, parlando delle elezioni amministrative fissate per il 5 giugno, ha annunciato che proporrà al governo di votare anche il lunedì 6 giugno. Stessa proposta per il ballottaggio del 19 giugno. "Chiederò di votare anche il 20 giugno", ha detto.

E' positivo che il ministero dell'Interno abbia proposto di far votare anche di lunedì ai due turni elettorali delle prossime amministrative, secondo la leader di Fdi Giorgia Meloni. "Consentire ai romani e agli italiani che volessero andare fuori per il ponte del 2 giugno o per il fine settimana di votare alle amministrative anche lunedì 6 giugno è un atto di buonsenso che chiediamo da settimane".



"Ringraziamo il ministro Alfano per avere accolto la nostra proposta - aggiunge - e gli chiediamo di fare altrettanto inserendo nello stesso provvedimento la norma che consenta alle liste che hanno commesso solo errori materiali o di forma di poterli sanare ed essere riammesse. È una richiesta che facciamo da giorni e che garantirebbe una più ampia rappresentanza al voto".