Commissione Banche, Salvini: unico risultato è candidatura Casini

"Ieri si è chiusa la farsa della Commissione di inchiesta sulle banche che non ha prodotto nulla se non la candidatura in centro a Bologna di Casini e mi dispiace per i bolognesi". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini. "Faccio un appello agli elettori del Pd sul fatto che ci voglia un po' di orgoglio quando ti trovi Casini a Bologna e Lorenzin a Modena - ha aggiunto -. Non è che l'Emilia deve diventare la discarica dei paracadutati".