Commercio, Di Maio: "Entro fine anno stop alle aperture di domenica"

"In materia di commercio, sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi ai centri commerciali, con l'orario che non sarà più liberalizzato come fatto dal governo Monti". Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, spiegando che "quella liberalizzazione sta distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura".