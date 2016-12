Colosseo,Garante:cambiare legge 146

La conversione del decreto varato dal governo è "una straordinaria occasione per avviare in modo urgente una riflessione per operare altre modifiche in ordine alla legge 146". Lo afferma il presidente dell'Autorità di garanzia per gli scioperi Roberto Alesse, dopo l'assemblea sindacale che ha comportato la chiusura del Colosseo e dei Fori imperiali di Roma. "Che il Parlamento non perda tempo", ha aggiunto.