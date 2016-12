Colonia,Salvini:castrazione chimica

"Se dipendesse da me, le centinaia di schifosi che hanno aggredito e violentato decine di donne in Germania la notte di Capodanno, oltre all'arresto subirebbero una bella castrazione chimica". Lo scrive su Facebook Matteo Salvini commentando le violenze sessuali denunciate a Colonia. "Erano immigrati? - continua il leader leghista -. Non mi stupisce, ma non cambia niente. Tocchi una donna o un bambino? ZAC! E non lo fai più".