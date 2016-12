Colle: tutti in mirino terrorismo

"Tutti sono nel mirino: lo è qualunque paese che si batta per la tolleranza, la civiltà e il rispetto delle vite umane". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, recatosi in visita ufficiale a Malta, commentando l'ipotesi di un'offensiva fondamentalista contro l'Italia. E in merito al rapimento degli italiani in Libia, ha detto che l'impegno per risolvere il caso "è molto forte e siamo aiutati dalla collaborazione di tanti altri Stati".