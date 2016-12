Colle:rischio Libia base terroristi

"Bisogna evitare che la Libia diventi una base per le formazioni terroristiche. Ciò costituirebbe una minaccia per tutta Europa". E' il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Madrid per incontrare il premier Mariano Rajoy. "Bruxelles faccia presto - aggiunge il Capo dello Stato -. Serve un'azione lungimirante per evitare difficoltà molto grandi in futuro, per salvare vite umane e impedire il ripetersi di terribili tragedie".