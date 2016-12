Colle, Renzi: "Polemiche? Passeranno" "Ora mettiamo il turbo alle riforme"

12:21 - Le polemiche non scalfiscono l'entusiasmo di Matteo Renzi per l'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. "Siamo molto contenti, l'elezione del presidente della Repubblica è un bel momento per tutti gli italiani - ha detto infatti il premier -. Poi ci sono le polemiche dei partiti che lasciano il tempo che trovano. Il centrodestra ha divisioni al proprio interno, ma Berlusconi ha detto che Mattarella è una persona assolutamente per bene".

"Sulle riforme Fi ci stia, ma avanti comunque" - "Alla Camera Forza Italia non è importante dal punto di vista numerico ma come idea di riforme condivise. Credo che Fi abbia interesse a starci ma non ha senso rimettere in discussione tutto, noi si va avanti comunque, se non vogliono andiamo avanti anche senza", ha aggiunto.



"Nel Nazareno nessun accordo segreto" - "C'era chi si chiedeva chissà cosa c'è sotto il patto del Nazareno. Non c'è nulla. Dicevano: c'è sotto l'elezione del presidente della Repubblica, la giustizia...in Italia c'è il complottismo, le trame segrete, guardano troppo serie tv ed ecco il 'Nazareno 7'. No, le regole si scrivono insieme. Chi sospettava il patto segreto sabato ha avuto la risposta".



"L'elezione del Capo dello Stato mette il turbo alle riforme" - "L'elezione del Capo dello Stato - ha quindi sottolineato ai microfoni di Rtl - mette il turbo, non rallenta le riforme. Avanti tutta, io non passo i prossimi mesi a parlare con i partitini ma tra gli italiani per rimettere in moto il Paese".



A Bersani: "Non tiriamo in mezzo il Capo dello Stato" - Renzi si è poi rivolto all'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, che ha sottolineato come il nuovo presidente sarà puntiglioso nel vaglio delle riforme costituzionali. "Non è che Napolitano fosse meno rigoroso o attento, evitiamo di mettere in mezzo il Capo dello Stato. Le riforme vanno avanti perché servono all'Italia e agli italiani", ha detto il premier.



"Ncd si lecchi ferite, ma no riti da vecchia politica" - Sui malumori nel Nuovo centrodestra, Renzi ha affermato: "Oggi bisogna lavorare con calma, chi ha da leccarsi le ferite lo faccia ma non c'è bisogno di discussioni polemiche. Abbiamo eletto un galantuomo, il giorno dopo si deve rilanciare, le discussioni fanno vecchia politica. Siamo qui a governare l'Italia non a compattare le alleanze interne".