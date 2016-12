Colle, Renzi: Non decido candidato Faremo senza di chi si chiama fuori

20:50 - "Il Pd discute su tutto, a partire dalla designazione del Capo dello Stato. C'e' chi dice: Renzi indica il nome, ma non è un gioco di ruolo". Lo ha detto Matteo Renzi alla direzione del Partito democratico. "La decisione sarà preceduta da un giro con altri partiti. Coinvolgeremo tutti ma se qualcuno si chiamerà fuori faremo senza di lui. Non accettiamo veti da nessuno", ha aggiunto il premier.

"M5S colga occasione stare a tavolo" - "I Cinque stelle se vogliono stare al tavolo della scelta del presidente della Repubblica ci stiano. Devono scegliere se essere nelle mani di quelli che vogliono impiccare gli altri o nel gioco istituzionale. Spero colgano l'occasione, faremo anche senza di loro ma sarebbe bello insieme a loro", ha spiegato il premier.



"Apertura a discussione non optional" - "La disponibilità alla discussione non è un optional ma un metodo che rivendichiamo", ha poi sottolineato ricordando che si sta per scegliere un "arbitro, non una bandierina". "A chi dice sarai terrorizzato assicuro che in questo mese concluderemo l'iter delle riforme e saremo in condizione di assicurare al Paese altri 7 anni di un presidente della Repubblica arbitro rigoroso del bene nostro e del paese. Non deve essere una bandierina - ha ricordato - ma un punto di riferimento per tutto il Paese".



"Se fallimento, Pd sarà additato come colpevole" - Il Pd ha una "responsabilità" nell'elezione del nuovo presidente per cui "o siamo in condizioni di fare quel che necessario" o se si fallirà come nel 2013 "noi saremo additati come colpevoli".



Riforme, "discussione forte ma a un passo da ok" - Il premier ha parlato anche delle riforme. "C'è una discussione molto forte, sulla legge elettorale ne abbiamo discusso tante volte e i punti che ci uniscono sono davvero molto numerosi. Siamo ad un passo dal risultato finale e sulla legge elettorale siamo in condizione di fare una svolta storica".



Quirinale, Prodi dice no - "Già fatto le mie dichiarazioni. Sto passando una fase molto interessante e creativa della mia vita, non voglio più essere in mezzo a queste tensioni e a questi problemi". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro con i protagonisti della missione spaziale Rosetta.