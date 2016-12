Colle,M5S: non voteremo Mattarella

13:00 - A prescindere da come finirà il braccio di ferro tra Renzi e Berlusconi su Mattarella, il M5S avrebbe scelto di non far convergere i suoi voti sul giudice costituzionale. Nel caso in cui il candidato dei Cinque Stelle Ferdinando Imposimato dovesse ritirare la sua disponibilità, rientrerebbe in campo Romano Prodi, risultato secondo alle Quirinarie. In serata potrebbe intanto tenersi un'assemblea del gruppo per concordare la linea sul quarto scrutinio.

