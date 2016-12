Colle,Delrio:no pressioni a partiti

"Non usiamo il Colle per fare pressioni sulle forze politiche". Lo afferma Graziano Delrio escludendo che la partita per il Quirinale serva a convincere Berlusconi sulla legge elettorale. "Il patto del Nazareno è il tentativo di fare le riforme, si chiama Nazareno perché solo un partito ha accettato il confronto", aggiunge. "Napolitano non ci ha detto addio e ce lo teniamo ben stretto. Quando sarà auspichiamo la massima unione per successore".