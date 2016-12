Colle: Camerun contrasta terrorismo

Per quanto riguarda la "lotta comune contro il terrorismo, il Camerun sta svolgendo una funzione preziosa anche di raccordo in tutta la regione per un'azione comune". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro in terra africana con il presidente camerunense Paul Biya. "E' un comportamento lungimirante e molto efficace", ha aggiunto il Capo dello Stato.