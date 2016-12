Colle,Boschi: Pd sceglierà un nome

20:15 - Per il Colle "il Pd sceglierà un nome che poi sottoporrà agli altri partiti. Come è capitato in passato, si parlerà anche con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle". Così il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi parlando del dopo-Napolitano. "I 5 Stelle - ha aggiunto - fanno i sostenuti, ma Luigi Di Maio non sarebbe vicepresidente della Camera senza i voti Pd così come Roberto Fico non sarebbe presidente della Vigilanza Rai".