Colle,Berlusconi:non c'è candidato

17:26 - "Non abbiamo ancora individuato un candidato ma non deve essere una figura radicata nel partito di sinistra". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai grandi elettori di Forza Italia. "Saremo in consultazione permanente per arrivare a un nome per il Capo dello Stato che possa darci garanzie - ha aggiunto il leader azzurro -. Nei prossimi giorni avremo altri incontri con Renzi". Berlusconi ha dato indicazioni per le prime tre votazioni: "Scheda bianca".

