Codice spettacolo, no del governo all'emendamento su animali circo

Il governo cambia parere sull'emendamento alla delega per il Codice dello spettacolo, che avrebbe portato non all'eliminazione, ma solo alla riduzione degli animali nei circhi. Dopo l'improvvisa retromarcia dell'esecutivo, l'emendamento è da considerarsi decaduto, vista anche l'assenza di chi l'ha proposto. Soddisfatta la presidente del gruppo Misto Loredana De Petris per una mossa a favore, dice, "della difesa degli animali".