Classifica sindaci, le due facce del M5s: Appendino prima, Raggi penultima

Sono state il simbolo della vittoria del Movimento 5 Stelle, ma per Chiara Appendino e Virginia Raggi i primi sette mesi di governo non potrebbero avere esito più diverso. Almeno in termini di gradimento. Nella classifica annuale realizzata dall'Ipr Marketing per il Sole 24 ore sui sindaci più amati del Paese, la prima cittadina torinese è in testa mentre la sua omologa romana è in coda, seguita solo da Rita Rossa di Alessandria. Quanto alla classifica dei governatori, primeggia Luca Zaia, il governatore leghista del Veneto giunto al secondo mandato. Dai dati emerge un indice di gradimento pari al 60%.