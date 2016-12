Class action, ok Commissione a ddl

<p>Dal sito guidecortina.com</p>

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato il ddl del M5s, a prima firma di Alfonso Bonafede, sulla class action. Si tratta di una proposta in quota delle opposizioni che andrà in aula il 15 maggio. Il ddl, spiega Bonafede, "rende accessibile la class action a tutti i cittadini per la difesa dei propri diritti" e "dà la possibilità di unirsi e rendersi protagonisti per la difesa dei propri diritti, con uno strumento efficace".