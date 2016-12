Civati: patto Nazareno non finito

12:15 - "Il patto del Nazareno, secondo me, non è finito. Diciamo che è sospeso". Giuseppe Civati, ai microfoni di Tgcom24, si dice soddisfatto per la scelta di Sergio Mattarella come candidato alla presidenza della Repubblica, decisione che sembra mettere in crisi l'accordo del premier con Berlusconi. L'esponente della minoranza Pd, però, sottolinea: "E' come le telenovelas, ci sono sempre le puntate in cui litigano, un po' per finta, un po' per davvero".

