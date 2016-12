Civati a Tgcom24: "Il centrosinistra non esiste più"

"La direzione Pd dimostra che il centrosinistra a cui guardavamo in tanti non esiste più". E' lapidario Pippo Civati, ex dem e fondatore e segretario di Possibile, nello studio di Fatti e Misfatti, intervistato dal direttore di Tgcom24 Paolo Liguori. "Si è diviso anche il Pd - ha continuato. - Con molte cautele abbiamo visto ancora molto tatticismo, molto penultimatum, come si suol dire in politichese". E sul referendum costituzionale l'appello: "I cittadini facciano prevalere il No il 4 dicembre e poi bisogna tornare a fare politica in modo più comprensibile tra destra e sinistra".