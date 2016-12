Cirinnà: "Pago ripicche dei renziani" Zanda replica: insinuazioni infondate

"E' molto comprensibile l'amarezza della senatrice Cirinnà - ha detto Zanda - Per approvare la legge è necessario un supplemento di responsabilità da parte di tutti, sono necessarie la compattezza e l'unità del gruppo, non le insinuazioni infondate".



"Sbagliato fidarmi di M5S" - "Comunque - aggiunge la Cirinnà - sia chiaro: io mi prendo tutta la responsabilità di essermi fidata del M5s! Tutta ma proprio tutta". Difficile dunque ricucire con il Movimento: "Io ho un brutto carattere. E se qualcuno mi fa una storta, non gli parlo proprio più".



"Se qualcuno ha qualcosa da dire sul testo, si deve sapere da chi e come è stato scritto. Eravamo in tre: io e i senatori Giuseppe Lumia e Giorgio Tonini, nell'ufficio di Giorgio. E lì abbiamo finito di limare il testo, sui cui contenuti tutto il gruppo del Pd s'era impegnato. E s'era impegnato, diciamolo, perché le unioni civili e le adozioni sono nel programma elettorale del partito", sottolinea.



"Mi pare evidente che il testo non sia più centrale, è chiaro che ci sono pesantissime questioni politiche da risolvere e comunque io non lascio il mio nome su una legge schifezza", conclude.