Cirinnà, mossa Lega contro canguro

Per quanto riguarda il ritiro degli emendamenti premissivi della Lega per evitare il "canguro" sul ddl Unioni Civili, "io sono disponibile". A dirlo è il capogruppo della Lega Nord al Senato, Gian Marco Centinaio, il quale, prima dell'inizio della riunione con il Pd e Ap per fare un punto, sottolinea però che "sui contenuti degli emendamenti non mi faccio dettar legge" dal Pd.