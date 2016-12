Cirinnà, Formigoni: "Voto contro"

"Il ddl Cirinnà è stato migliorato ma resta pessimo, non è votabile". Lo ha detto il senatore di Ap-Ncd, Roberto Formigoni, davanti al Senato con i rappresentanti del Family Day. "Di Ncd saremo in cinque o sei a dire no alla fiducia", ha annunciato l'ex governatore lombardo. Ma ai giornalisti che chiedevano se il suo voto fosse preludio all'uscita dal partito di Alfano, Formigoni ha risposto: "Assolutamente no, rimango dentro".