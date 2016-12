Cirinnà, chiama fiducia anticipata

Avrà inizio alle 17:40, e non più alle 19, la chiama nell'Aula del Senato per il voto di fiducia sul maxiemendamento che recepisce l'accordo Pd-Ncd con le modifiche al ddl Cirinnà. Le dichiarazioni di voto cominceranno alle 16. Il M5s parla di fallimento dell'Italia, mentre per Ncd ha prevalso il buon senso. Il premier Matteo Renzi ha detto che si tratta di "un accordo storico per l'Italia".