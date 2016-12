Cirinnà, Alfano: "Verso fiducia"

Lo stralcio della stepchild adoption "è un risultato di straordinaria importanza. Sul resto vediamo come vien fuori l'emendamento". Lo dice il leader di Ap, Angelino Alfano, al termine della riunione sulle unioni civili. Per Alfano, che ha spiegato come sul via libera all'accordo di governo con fiducia "non ci sia stato consenso unanime", ora serve "intervenire per distanziare sempre più, da un punto di vista tecnico", le unioni civili dal matrimonio.