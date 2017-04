Circoli Pd, Renzi: "Se ci sono problemi sul voto si intervenga"

"Qualcuno dice che in qualche caso ci sono stati dei problemi e delle incongruenze: sono il primo a dire che dove ci sono problemi riconosciuti (ammesso che ci siano) è giusto che si intervenga invalidando il voto". Lo ha affermato Matteo Renzi nella sua e-news, parlando del voto nei circoli del Pd in vista delle primarie tra gli sfidanti per la guida del partito. "Noi siamo i primi a volere che tutto sia trasparente", ha aggiunto.