Circoli Pd: Matteo Renzi doppia Andrea Orlando, Michele Emiliano sfonda il 5%

Emiliano punta i riflettori sulla scarsa partecipazione. Lo stesso fa Orlando. E scatta l'appello in vista delle primarie aperte del 30 aprile: "Mi auguro che quel giorno votino oltre 2 milioni di persone - afferma l'ex ministro - perché sotto questa soglia sarebbe un colpo per tutto il Pd".



I dati ufficiali arriveranno solo lunedì, perché in alcuni circoli si vota ancora fino a mezzanotte: mancano molte sezioni, soprattutto al Sud. In Calabria, Sicilia e in particolare Campania la maggioranza delle sezioni a sera deve ancora essere fotografata. E questi ritardi, assieme alle "anomalie" denunciate nel corso dei tesseramenti, di sicuro alimenteranno le polemiche del giorno dopo il voto.



Intanto ognuno brinda ai risultati locali: nonostante la vittoria di Renzi a Roma, Orlando dichiara tutta la propria soddisfazione per aver registrato proprio nella capitale il suo miglior risultato con il 36%; così come rivendica il primo posto a La Spezia, sua città natale. L'ex premier invece guarda soprattutto al primo posto incassato a Bologna ma anche a Bari, la città di Emiliano, e in generale la buona riuscita in Liguria. E' un vanto poi il risultato di Firenze dove l'ex sindaco della città ha messo a segno l'82% dei consensi.



Si avvicina così il secondo atto del congresso, dove ciascuno dei tre candidati si dice certo di poter vincere. Se Orlando non demorde e assicura di essere pronto a lasciare da parte esitazioni e dubbi per far cambiare rotta al partito e Emiliano scommette su alcune sorprese che ha messo in cantiere per dare filo da torcere ai contendenti, Renzi ai suoi spiega di non sottovalutare di certo l'appuntamento con le primarie ma anche di confidare in un risultato non troppo diverso da quello di questo primo round.