Cicciolina nel mirino del Fisco: pignorato il suo vitalizio da deputata

Per Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata una spiacevole sorpresa scoprire che il suo conto in banca è stato congelato dall'Agenzia delle Entrate. Il Fisco, per un contenzioso di circa 100mila euro, ha bloccato infatti i prelievi dell'ex deputata all'interno dell'istituto di credito di Montecitorio, quello dove viene versato il suo vitalizio da ex parlamentare. La donna è pronta a sporgere denuncia. Per il suo avvocato si tratta infatti di un provvedimento "anticostituzionale".