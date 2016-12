Chiamparino rieletto presidente della conferenza delle Regioni

Il governatore della Toscana Enrico Rossi, quello della Campania Vincenzo De Luca e il governatore della Basilicata Marcello Pittella fanno parte dell'Ufficio di presidenza della Conferenza delle Regioni. Invitati permanenti sono il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru e il coordinatore della Commissione Affari finanziari e Bilancio Massimo Garavaglia. Per il rinnovo delle presidenze delle Commissioni bisognerà attendere settembre.



Toti: "Ruolo di responsabilità, grazie a tutti" - "Questo è un ruolo di grande responsabilità. Con il presidente Chiamparino lavoreremo bene. Ringrazio tutti i presidenti". Così Giovanni Toti, eletto vicepresidente della Conferenza delle Regioni. Sulla spending review, secondo Toti, "è stato fatto un grosso sforzo solo da una parte, poco dall'altro, è necessario un riequilibrio". In Liguria in sanità "bisogna razionalizzare, abbiamo ereditato una sanità che decisamente non va: Quanto a ipotesi di nuovi tagli spero siano il frutto più del caldo che di scelte ragionevoli".