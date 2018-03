Chiamparino: "Renzi fuori? No, ma ora si metta di lato"

"La priorità del Pd è trovare una gestione collegiale e unitaria. Renzi deve fare un passo di lato, ma trovo ingeneroso questo attacco così forte contro di lui". Lo dice il governatore della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, precisando che però il segretario dimissionario "può continuare a essere una risorsa per il partito e per il centrosinistra". E aggiunge: "Credo che la sconfitta del Pd sia dovuta a più cause".