Chiamparino: "Domani incontro tra regioni e governo"

20:07 - "Non abbiamo chiesto alcun rinvio, né aggiornamenti rispetto al concordato incontro con il governo sulla Legge di stabilità, che avverrà giovedi alle 8". lo ha dichiarato il Presidente della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino, smentendo così un possibile slittamento per cause "logistiche" o impegni di alcuni tra i partecipanti. "Ho preso contatti con il sottosegretario Delrio che mi ha confermato l’incontro per domani a Palazzo Chigi”.

"Ho convocato la Conferenza delle Regioni questa sera proprio per definire al meglio la posizione da assumere nel corso di questo confronto", ha aggiunto chiamparino. "Appresa la notizia di una possibile sconvocazione - ha concluso - ho preso contatti con il Sottosegretario Delrio che mi ha confermato l’incontro per domani mattina alle ore 8".



Rinviato incontro Anci-governo- L'incontro di giovedì tra governo e Anci sulla legge di stabilità è stato rinviato a martedì 30 ottobre. Lo rende noto la stessa Associazione dei Comuni.