Cgil: taglio Tasi aiuterà i ricchi

L'abolizione della tassa sulla prima casa riguarderà 8 milioni di contribuenti. Per quelli delle due fasce di versamento più basse varrà circa 55 euro pro-capite, mentre per un milione di proprietari più ricchi il risparmio sarà in media di circa 827 euro. Lo sconto per i 35.700 titolari di case di lusso arriverà infine a circa 1.940 euro. Lo calcola la Cgil, secondo cui l'operazione farà bene soprattutto a chi ha case di alto valore.