Cgil, Susanna Camusso propone Maurizio Landini come suo successore

La segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, ha proposto, alla segreteria confederale il nome di Maurizio Landini come suo successore alla guida della confederazione di Corso d'Italia. Lo si apprende da fonti del sindacato. Il mandato di Camusso, il secondo ed ultimo per statuto confederale, scade il 3 novembre. Ma l'indicazione, riferiscono altre fonti, potrebbe non trovare il consenso di tutta l'organizzazione.