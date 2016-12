La Cgil, in audizione in Parlamento sulla legge di Stabilità, ha annunciato che "non consentirà così facilmente di modificare l'articolo 18, liberando un canale per i licenziamenti illegittimi come ha provato a fare Silvio Berlusconi". "Ci opporremo brutalmente a questo tentativo", ha detto il segretario confederale Danilo Barbi, sottolineando il forte rischio di "rottura sociale".