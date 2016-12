Cgil, Camusso ai suoi: "Tutti a Roma, l'Italia di Renzi compete al ribasso"

14:42 - Susanna Camusso chiama a raccolta tutti gli iscritti Cgil chiedendo di partecipare alla manifestazione di sabato a Roma. "Rivolgo un cordiale invito a tutti i nostri iscritti - scrive Camusso - perché siano presenti a Roma il 25 ottobre. Il vostro coraggio è importante". "E' il momento - aggiunge - delle scelte chiare, dedicate a creare lavoro. Sono passati sette anni dall'inizio della crisi e a pagarne il prezzo continuano a essere i lavoratori".

L'appello agli iscritti è al tempo stesso una forte presa di posizione contro l'operato del governo di Matteo Renzi: "In Italia e in Europa si continua con la politica del rigore che tra tagli lineari, interventi sul mercato del lavoro, blocco dei contratti, non dà lavoro e impoverisce le famiglie, come confermato dalla recessione che permane nel nostro Paese. La conferma di quelle politiche che, purtroppo, caratterizza il governo Renzi, insiste su un'idea di Italia che compete al ribasso, non scommette su innovazione, istruzione, ricerca, non scommette sul lavoro di qualità", scrive la Camusso.



"Il vostro coraggio è importante. Uniti possiamo aprire una nuova fase e cambiare l'Italia. Facciamo sentire la nostra voce, schierandoci dalla parte del lavoro. Facciamolo insieme. Vi ringraziamo, sin da ora, per la vostra presenza e mobilitazione. Ci vediamo a Roma", conclude il segretario del sindacato.