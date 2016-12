Cgil: a rischio migliaia posti P.a.

18:52 - "Per la P.a. non solo c'è il mancato rinnovo del contratto, ma c'è anche la possibilità che le norme sulla spending si traducano in migliaia di posti in meno". Così il segretario generale della Cgil Susanna Camusso al termine dell'incontro col governo sulla legge di Stabilità. A rischio, sottolinea, sono i "precari delle Province che non verranno confermati, il personale Ata, gli ispettori del lavoro e i vigili del fuoco".