Cgil a Renzi: basta con le accuse

17:23 - "Da Matteo Renzi vorremmo sentire qualche accusa in meno e qualche riflessione in più sugli errori della finanza e delle imprese". Così la Cgil replica alle affermazioni del premier. "C'è molto nervosismo nelle parole del presidente del Consiglio che ancora una volta evoca fantasmi e complotti, lancia invettive e ammonimenti ma evita accuratamente di dire come si crea lavoro e come si rilancia il Paese", aggiunge il sindacato in una nota.