Cerignola, il candidato sindaco prende a calci un collaboratore: video virale

Per la stampa locale è semplicemente il "Cetto Laqualunque di Cerignola". Gerardo Bevilacqua, in corsa per la carica di primo cittadino del Comune in provincia di Foggia, fino a poche ora fa era infatti noto in ambito locale per i suoi comizi show, simili a quelli del personaggio messo in scena da Antonio Albanese. Ora un video, divenuto presto virale, ha fatto di Bevilacqua un astro nascente dei social. Nel filmato si vede il candidato sindaco sferrare prima un calcio e poi un pugno a un collaboratore nel corso di una cena elettorale in una masseria della zona. Non contento Bevilacqua colpisce ripetutamente con una sedia il malcapitato.