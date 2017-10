Centrosinistra, Renzi: "Basta litigare, ora proposte per l'Italia"

"Da qui ai prossimi sei mesi il Pd deve fare delle proposte per l'Italia, finiamola di litigare, ora c'è la campagna elettorale". È l'auspicio del segretario del Pd, Matteo Renzi, lanciato dal palco della Festa dell'Unità di Genova. "Abbiamo una bella squadra, lo dico da capitano, smettiamola di pensare alle divisioni. Se voto alle primarie e sulla base del risultato me ne vado, non si chiama Partito democratico, si chiama partito anarchico".