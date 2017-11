Centrosinistra, Orlando: "Speriamo qualche fesso non rovini dialogo"

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha auspicato non ci sia qualche "fesso" che possa "rovinare quel poco che siamo riusciti a fare" nel dialogo con le altre forze di centrosinistra per la costruzione della coalizione. Lo ha detto a Bari, all'assemblea fondativa regionale della sua associazione, Dems. "Mi auguro si vada avanti nei prossimi giorni - ha aggiunto - e che non ci siano ripensamenti e incidenti di percorso".