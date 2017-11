Centrosinistra, Martina: "Serve un nuovo inizio, il Pd è pronto"

"Per il centrosinistra serve un nuovo inizio. Il Pd è pronto a confrontarsi senza veti con le forze progressiste, europeiste, moderate, interessate a costruire unità e non divisione". Il messaggio è del vicesegretario Pd Maurizio Martina, che nel suo blog definisce "essenziale" il contributo del Partito democratico ma aggiunge: "Riconosciamo che accanto a noi serve il protagonismo positivo di altre forze e altre energie" in vista di "un lavoro comune".