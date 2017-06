Centrosinistra, Bersani: "Senza senso coalizione da Pisapia a Tosi"

"Una coalizione da Pisapia a Tosi? Non ha senso, sarebbe un listone, riso e fagioli: in cucina va bene in politica no". Lo ha detto l'ex segretario Pd, ora in Mdp, Pierluigi Bersani commentando le ipotesi di una coalizione molto ampia di centrosinistra. "Se si prende tutto il mondo - ha aggiunto - ci siamo anche noi... ma più che politica si fa geografia". E ha aggiunto che in tanti nella sinistra "guardano con attenzione al nostro progetto".