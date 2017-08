Centrosinistra, Bersani: "Faremo un vero partito, non un listone"

"Siamo tutti d'accordo sul fatto che vogliamo fare un nuovo soggetto politico progressista, plurale e popolare". Lo annuncia Pier Luigi Bersani dopo la direzione di Mdp, precisando: "Non si tratterà di un listone, ma di una forza grande, alternativa alla destra incombente". I vertici del movimento intendono proporre agli altri partiti di centrosinistra di creare subito una cabina di regia per un "manifesto" in cui si parli di "lavoro, sanità, fisco".

"Divisioni inventate: io, D'Alema e Pisapia uniti" - "Non esistono divisioni né tra noi e Pisapia né tra me e D'Alema né quante altre divisioni si inventano", ha sottolineato Bersani, negando di fatto tensioni tra lui e Massimo D'Alema sugli obiettivi di Articolo 1 e sul rapporto con Insieme di Giuliano Pisapia. "Tutti pensiamo che, essendo nati come movimenti, vogliamo muoverci verso un nuovo soggetto politico, una grande forza progressista, non un cartello elettorale ma una forza saldamente di centro-sinistra", ha aggiunto.