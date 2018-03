Centrodestra, Tajani: "Mai un governo Lega-M5s, si violerebbero i patti"

"Non esiste un ipotesi di governo Lega-M5S, perché moltissimi deputati della Lega, tutti quelli eletti nei collegi, sono deputati eletti anche con i voti di Forza Italia, Fratelli d'Italia e di Noi per l'Italia, quindi hanno un vincolo anche con questi elettori e sono sicuro che un governo Lega-M5S non ci sarà". Lo ha affermato Antonio Tajani a Strasburgo. "Si tratterebbe di una scelta che tradirebbe gli impegni presi, non accadrà", ha aggiunto.