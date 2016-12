"L'Italia ha bisogno di un governo liberale e popolare: questo è il mio mandato e me lo sono dato da solo". Lo ha detto Stefano Parisi a Tgcom24 . "Non ho mai detto che troveremo un accordo nel Centrodestra , ma - aggiunge Parisi - che Forza Italia ha perso 10 milioni di voti ed è importante recuperare la fiducia degli elettori. Questo è il problema che sto cercando di risolvere con una comunità, nuovi leader in grado di governare il Paese".

"Il problema - conclude - non è fare l'accordo con Salvini, le coalizioni non importano alla gente. Ci sono ben altri problemi come la sicurezza e l'immigrazione e su questo dobbiamo concertarci. Se servirà fare coalizioni le faremo, ma adesso dobbiamo occuparci di ricostruire il centro destra per recuperare la fiducia degli elettori".