Centrodestra, domenica vertice Berlusconi-Salvini-Meloni ad Arcore

Domenica si terrà ad Arcore "nel primissimo pomeriggio" un vertice del centrodestra fra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo annuncia lo staff del leader della Lega, spiegando che si tratta del primo di una serie di incontri fra i tre leader per definire programmi e strategie in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Salvini chiederà agli alleati l'impegno ufficiale ad azzerare la legge Fornero come primo atto del nuovo governo.