Centrodestra, dalla Liguria via al progetto "partito repubblicano"

12:21 - Silvio Berlusconi sabato sarà in Liguria per sostenere il candidato alle elezioni regionali Giovanni Toti. E non è un caso che il leader di Forza Italia inizi da Genova il giro che a metà mese lo porterà anche in Puglia e a Napoli. Toti e la sua avversaria Paita per ora sembrano testa a testa, e in Liguria si è formata una sorta di prototipo del centrodestra di domani, un futuro molto vicino se si riuscirà nell'impresa di vincere in una regione da anni governata dal centrosinistra.

Berlusconi, il centrodestra e il modello partito repubblicano di Antonello Capurso

Berlusconi pensa da tempo alla riorganizzazione delle forze moderate e a Genova troverà insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e i centristi di area popolare. Una coalizione agile, senza tanti uffici di comando, ma unita nella visione generale, sul modello del partito repubblicano degli Stati Uniti.



Domani invece Berlusconi sarà a Roma per incontrare i ragazzi di Azzurra Libertà, il movimento giovanile che sostiene la volontà di cambiamento del centrodestra. Insomma un Berlusconi lontano dalle correnti, dalle divisioni parlamentari, dalle lotte di potere locali, che forma quella politica politicante che il leader vorrebbe fuori dalla porta del centrodestra.



Meloni: "C'era già il Pdl ed è naufragato: no ad ammucchiate" "Leggo insistenti indiscrezioni di stampa che vorrebbero Berlusconi impegnato a rottamare definitivamente Forza Italia per costruire un partito repubblicano all'italiana. Lo diciamo subito: Fratelli d'Italia non è disponibile a nessuna ammucchiata". "Ci abbiamo già provato, si chiamava Popolo della Libertà ed è naufragato. Non si può riproporre lo stesso identico schema, con gli stessi limiti e difetti, cambiandogli solo il nome".