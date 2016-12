15:54 - "Salvini è un problema per il centrodestra del futuro, perché lavora per una Lega forte e un centrodestra perdente". Così Angelino Alfano parla del segretario leghista. E all'appello di Berlusconi per riunire il centrodestra il leader del Ncd risponde: "Bisogna ricominciare a mettere insieme i cocci nel nome del Partito popolare europeo. Ma Salvini e le sue brillanti idee si collocano in una destra estrema".