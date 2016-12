Cento anni fa nasceva Aldo Moro: la commemorazione al Quirinale

La cerimonia"Moro si distinse per l'opera prestata a favore di un dialogo permanente e rispettoso tra le forze politiche del Paese e per lo sforzo, intenso e prolungato, teso a rendere le istituzioni democratiche permeabili alle istanze della società civile" - ha dichiarato Mattarella durante la cerimonia - Lo animava una forte spinta all'innovazione, nel sistema politico, nella definizione di nuove opportunità con la stagione delle riforme. Per lui immutabilità avrebbe significato compiere una rinuncia".



Alla cerimonia si è parlato anche di Europa: secondo il presidente della Repubblica serve un'Ue più robusta per garantire la pace nel Mediterraneo. "La sua insistenza per l'inserimento della questione mediterranea nell'agenda della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa appare oggi di singolare preveggenza - ha affermato Mattarella - In un intervento alla Camera dei deputati, il 23 luglio 1973, Moro ammoniva: 'La sicurezza è indivisibile e non si possono assicurare pace ed equilibrio in Europa senza garantirli anche nel Mediterraneo".



Durante la cerimonia è stato presentato il francobollo commemorativo di Moro, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico.