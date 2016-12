Cdm, slittano i 5 decreti fiscali Renzi: saranno approvati venerdì

"I testi non erano ancora limati - ha spiegato il premier al termine del Consiglio - e per evitare quello che è successo in passato abbiamo preferito rinviare l'approvazione dei decreti a venerdì, se non ci sarò io sarà Padoan a presiedere il Cdm".



Renzi è poi tornato sulla norma che avrebbe avvantaggiato, secondo qualcuno, Berlusconi. "Vorrei rassicurare tutti, rispetto alle polemiche del passato, che non c'è più la questione del 3%" - la discussa norma salva-Berlusconi - nei decreti legislativi attuativi delle delega fiscale", ha sottolineato Renzi.



"Non passa giorno in cui non portiamo avanti la bandiera delle riforme. Siamo nelle condizioni - ha detto il premier - di riportare l'Italia là dove deve stare".